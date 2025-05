Milionowy plan Chelsea. Nowa twarz ataku już latem?

Rafael Leao to zawodnik, o którego w ostatnim czasie zabiega kilka ekip. Ciekawe wieści na temat gracza przekazał serwis Fichajes.net, sugerując transfer do Premier League.

Chelsea chce zrobić wszystko, aby pozyskać Rafaela Leao

Chelsea według ostatnich informacji zwiększyła swoje zainteresowanie Rafaelem Leao. Wydawało się co prawda, że największe szanse na pozyskanie Portugalczyka ma FC Barcelona. Niemniej menedżer The Blues uznał zawodnika za jeden z priorytetów na lato. Wieści w sprawie przekazał Fichajes.net.

Źródło daje do zrozumienia, że duży wpływ na ewentualny ruch z udziałem Rafaela Leao w trakcie letniego okna transferowego może być nieobecność AC Milan w europejskich pucharach w kolejnej kampanii. Reprezentant Portugalii ma co prawda kontrakt ważny z klubem z Serie A do 2028 roku. Niemniej utrzymanie gracza mocno obciąża finanse Rossonerich.

Kłopoty włoskiej ekipy zamierza z zimną krwią wykorzystać Chelsea. Rafael Leao jednocześnie miałby w szeregach angielskiej ekipy zastąpić Jadona Sancho. Zawodnik ma definitywnie rozstać się z londyńczykami.

Rafael Leao to 25-latek, który dołączył do ekipy z San Siro latem 2019 roku z Lille. Milan wyłączył wówczas na transakcję blisko 50 milionów euro. Dla porównania aktualnie rynkowa wartość gracza kształtuje się w wysokości 75 milionów euro.

W ostatnim sezonie Portugalczyk wystąpił łącznie w 50 meczach. Zdobył w nich 12 bramek. Na koncie zawodnika znalazło się też 13 kluczowych podań. Za ruchem z udziałem Rafaela Leao może przemawiać wszechstronność. Piłkarz może grać nie tylko jako skrzydłowy, ale sprawdzi się tez w ataku.

