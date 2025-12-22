Chelsea i Manchester City wkrótce powalczą o wielki talent. Na ich celownikach znalazł się Honest Ahanor z Atalanty Bergamo. Nigeryjczyk jest wyceniany na 60 milionów euro - informuje "TEAMtalk".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Atalanty

Honest Ahanor na radarach Chelsea i Manchesteru City

Chelsea i Manchester City rywalizują o największe cele na krajowym podwórku. Na ten moment idzie im bardzo dobrze. Podopieczni Enzo Mareski zajmują czwartą lokatę w tabeli Premier League, natomiast The Citizens są wiceliderami. Różnica między tymi zespołami wynosi osiem punktów. A wkrótce natomiast może rozpocząć się między nimi bardzo interesująca rywalizacja o transfer.

Z informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Chelsea oraz Manchester City mają na oku wielki talent. W kręgu zainteresowań angielskich zespołów znalazł się Honest Ahanor, który na co dzień reprezentuje barwy Atalanty Bergamo. 17-latek dopiero wchodzi w świat seniorskiej piłki, a ma już na koncie udane występy w Serie A. Zainteresowanie tak wielkich drużyn nie jest dziełem przypadku.

Wspomniane źrodło zaznacza jednak, że zainteresowane strony będą musiały sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić Honesta Ahanora. Zawodnik Atalanty Bergamo jest wyceniany na 60 milionów euro. Jest to ogromna kwota, a La Dea z pewnością tak łatwo nie odda swojej perełki. Anglicy zatem będą musieli twardo walczyć o 17-latka.

Honest Ahanor dotychczas rozegrał 13 spotkań w koszulce Atalanty Bergamo. Nigeryjczyk zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców. Udało mu się tego dokonać w rywalizacji z Genoą w Pucharze Włoch.