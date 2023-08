IMAGO / Alex Carreras Na zdjęciu: Marcos Alonso

W Manchesterze United kontuzjowani są Tyrell Malacia oraz Luke Shaw

Wobec tego Czerwone Diabły pytały Barcelonę o możliwość sprowadzenia Marcosa Alonso

Hiszpan zamierzał pozostać w stolicy Katalonii, ale oferta powrotu do Premier League go kusi

Manchester United chce Marcosa Alonso. Co na to piłkarz i Barcelona?

Dotychczasowa kariera Marcosa Alonso w FC Barcelonie jest trudna do jednoznacznego zdefiniowania. W teorii Hiszpan jest niezłym wsparciem zarówno na pozycji lewego, jak i środkowego obrońcy. W praktyce, jednak, jego dyspozycja na jakimkolwiek miejscu na boisku pozostawia sporo do życzenia. Zostało to boleśnie obnażone w miniony weekend przez Villarreal, mimo że Blaugrana wygrała 4:3. Były gracz Chelsea kilka miesięcy temu przedłużył swoją umowę z Dumą Katalonii do końca bieżącego sezonu. Wydawało się, że wypełni kontrakt. Jak donoszą dziennikarze Sportu, o 32-latka pyta jednak Manchester United.

Hiszpańskie media nie są zgodne, co do formuły transferu. Wspomniany Sport mówił o wypożyczeniu, z kolei Marca o dwuletniej umowie. Czerwone Diabły potrzebują pilnego zastępstwa na lewej obronie wobec kontuzji Tyrella Malacii oraz Luke’a Shawa. Trudno spodziewać się, by Barcelona zgodziła się na wypożyczenie, ale sprzedaż to już zupełnie inna sprawa. Sam piłkarz również czuje pokusę na myśl o powrocie do Premier League.

Alonso rozegrał w minionym sezonie 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich trzy bramki.

