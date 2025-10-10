Chelsea ruszy po gwiazdę Juventusu! Oferowała już 70 mln euro

Chelsea wciąż szuka odpowiednich kandydatów do wzmocnienia ofensywy. Zamierza wrócić po gwiazdę Juventusu, która tym razem może być dostępna. Kenan Yildiz negocjuje ze Starą Damą nową umowę, ale strony nie mogą się dogadać - sugeruje "La Gazzetta dello Sport".

fot. Mark Pain Na zdjęciu: Enzo Maresca

Yildiz na celowniku Chelsea. Już o niego walczyła

Chelsea latem mocno przebudowała ofensywę, ale w dalszym ciągu nie jest w pełni zadowolona. Na Stamford Bridge zameldowali się Joao Pedro, Liam Delap, Alejandro Garnacho oraz Jamie Gittens, ale pozostaną tylko najlepsi. The Blues kontynuują więc poszukiwania odpowiednich kandydatów, którymi może wzmocnić tę formację. Na liście życzeń od dawna znajduje się Kenan Yildiz – nie jest tajemnicą, że oferowali już za niego 70 milionów euro, ale ta kwota nie zainteresowała Juventusu.

20-letni Turek to jeden z największych talentów na świecie. W tym sezonie ma na koncie dwie bramki oraz cztery asysty w ośmiu występach dla Starej Damy. Został już sprawdzony na najwyższym poziomie i nie ulega wątpliwościom, że tam sobie poradził. Yildiz jest bardzo związany z Juventusem, ale jego przyszłość w Turynie nie jest oczywiście przesądzona.

Strony odnotowały problemy podczas negocjacji nowego kontraktu. Otoczenie Yildiza domaga się znaczącej podwyżki, tak aby jego wynagrodzenie odpowiadało pełnionej w drużynie roli oraz wielkiemu potencjałowi. Juventus jeszcze się na to nie zgodził, co może wykorzystać Chelsea, która jest gotowa po niego wrócić. Tym razem 20-latek może być dostępny.

Oprócz Chelsea, sytuację Yildiza monitoruje też Manchester United. Swego czasu media łączyły go również z Barceloną, ale ten transfer byłby dla niej zbyt dużym wydatkiem.