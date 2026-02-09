Chelsea i PSG chcą gwiazdę Premier League. W grze kosmiczna kwota

Chelsea oraz Paris Saint-Germain zwróciły uwagę na Carlosa Balebę, który zachwyca w barwach Brighton - ujawnia "TEAMtalk". Kameruński pomocnik jest wyceniany na kwotę rzędu 100 mln funtów.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Carlos Baleba zachwyca w Brighton. Chelsea i PSG monitorują sytuację

Chelsea i Paris Saint-Germain planują pozyskanie Carlosa Baleby w letnim oknie transferowym. 22-letni Kameruńczyk zachwyca wysoką formą w Brighton & Hove Albion, gdzie imponuje zarówno w defensywie, jak i w akcjach ofensywnych. Pomocnik słynie z solidnych odbiorów, świetnej wizji gry i umiejętności narzucania tempa, a jego ambicje obejmują grę w Lidze Mistrzów i walkę o trofea.

Rozczarowująca forma Brighton w tym sezonie oraz mało prawdopodobny awans do europejskich pucharów sprawiają, że szanse na zatrzymanie Baleby są niewielkie. Klub z nadmorskiego miasta przygotowuje się na możliwy exodus kolejnych talentów po sezonie.

Kameruńczyk znalazł się również na celowniku Manchesteru United. Choć Czerwone Diabły marzą o Lidze Mistrzów, ograniczenia finansowe i możliwość tańszych alternatyw mogą wpłynąć na decyzje klubu. W tym sezonie Baleba rozegrał 23 spotkania, potwierdzając swoją wartość w barwach Brighton. Klub sprowadził Kameruńczyka z LOSC Lille w 2023 roku za 27 mln euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Brighton wycenia Balebę w granicach 80-100 milionów funtów, co pokazuje, jak wysoko ceniony jest jego talent. 16-krotny reprezentant swojego kraju łącznie na poziomie Premier League rozegrał 81 meczów i strzelił trzy gole. Wiele wskazuje na to, że latem zrobi kolejny w krok w karierze.