Chelsea w letnim okienku może pożegnać się z Enzo Fernandezem. Jak się okazuje, The Blues wytypowali już odpowiedniego następcę Argentyńczyka. Na ich radarze znalazł się Leon Goretzka z Bayernu Monachium - donosi "talkSPORT".

Chelsea może w nadchodzącym letnim okienku dokonać wielkiej sprzedaży. Coraz śmielej mówi się o odejściu Enzo Fernandeza. Postać Argentyńczyka jest poważnie traktowana przez Real Madryt. Mistrz świata poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością w Londynie. Bardzo możliwe, że zawodnik zgodzi się po sezonie na rozstanie z The Blues, aby spróbować nowego wyzwania.

Z informacji przekazanych przez „talkSPORT” dowiadujemy się, że Chelsea przygotowuje się na rozstanie z Enzo Fernandezem. Angielski klub zaczął już rozglądać się za następcą swojego gwiazdora. Jeden z tropów prowadzi do Niemiec. Otóż w kręgu zainteresowań The Blues znalazł się Leon Goretzka z Bayernu Monachium. Doświadczony pomocnik latem będzie dostępny za darmo.

Pozyskanie Leona Goretzki wydaje się bardzo dobrą opcją dla Chelsea. Transfer zawodnika, którego kontrakt wkrótce dobiegnie końca, jest wielką okazją. Na dodatek londyński klub sporo zarobiłby na odejściu Enzo Fernandeza. The Blues jednak muszą mieć na uwadze, że nie tylko oni chcą Niemca. Piłkarz Bawarczyków znajduje się też na celowniku m.in. Juventusu.

Leon Goretzka w trwającej kampanii rozegrał 35 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Niemiec zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.