Real Madryt już ma plan na nadchodzące letnie okienko. Królewscy właśnie wytypowali priotytet transferowy. Ich głównym celem jest sprowadzenie Enzo Fernandeza z Chelsea - informuje "Fichajes".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt rozgrywa niezwykle trudny sezon. Królewscy w minionym letnim okienku przeszli przebudowę. Jednak bardzo szybko klub postanowił podjąć kroki, kończąc współpracę z Xabim Alonso. Dziś na stanowisku trenera zespołu zasiada Alvaro Arbeloa. Los Blancos poczynili drobne postępy, ale ta kampania może nie być jeszcze stracona – drużyna walczy bowiem o mistrzostwo Hiszpanii triumf w Lidze Mistrzów.

Tymczasem z obozu Realu Madryt napływają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe. Serwis „Fichajes” zdradza, że hiszpański gigant wyznaczył już priorytet na letnie okienko. Królewscy planują przeprowadzić kosmiczny ruch. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Enzo Fernandez z Chelsea. To właśnie sprowadzenie Argentyńczyka jest głównym celem Los Blancos.

Dopięcie transferu Enzo Fernandeza wcale nie będzie takie łatwe dla Realu Madryt. Chelsea nie chce bowiem rozstawać się ze swoim gwiazdorem. Zawodnik jest związany długoterminową umową z angielskim zespołem i to właśnie The Blues mają wszystkie karty w swoich rękach. Czas pokaże, czy mistrz świata finalnie trafi latem na Estadio Santiago Bernabeu.

Enzo Fernandez w trwającej kampanii rozegrał 44 spotkania w koszulce Chelsea. Reprezentant Argentyny zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 12 trafień, a także zaliczył sześć asyst.