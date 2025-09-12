Chelsea chce zawodnika Juventusu. To może być głośny transfer

Chelsea planuje w przyszłym roku sięgnąć po Kenana Yildiza z Juventusu - donosi "CaughtOffside". Turecki napastnik znajduje się także na liście życzeń Barcelony i Manchesteru City.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Kenan Yildiz na celowniku Chelsea

Chelsea znacząco wzmocniła swoją ofensywę w letnim oknie transferowym, sprowadzając Jamiego Gittensa, Joao Pedro, Liama Delapa i Alejandro Garnacho. Mimo to londyńczycy wciąż poszukują skrzydłowego, który wzmocni kreatywność w zespole Enzo Mareski. W przyszłym roku klub planuje złożyć ofertę za Kenana Yildiza, który imponuje formą w barwach Juventusu Turyn.

Skrzydłowy przeniósł się do stolicy Piemontu latem 2022 roku z Bayernu Monachium. Dopiero w drugim swoim roku w Turynie wywalczył miejsce w pierwszej drużynie. Do tej pory 20-latek rozegrał 86 meczów i zdobył 26 bramek. W obecnym sezonie Yildiz zaliczył już dwa mecze ligowe i dwie asysty, potwierdzając tym samym swoją rosnącą wartość.

Reprezentant Turcji ma jeszcze cztery lata kontraktu w Starej Damie, a jego rozwój przyciągnął uwagę największych klubów w Europie. Yildiz znajduje się również w orbicie zainteresowań Barcelony, gdzie mógłby stać się następcą Roberta Lewandowskiego, oraz Manchesteru City.

Kenan Yildiz jest wyceniany przez portal Transfermarkt.de na 50 milionów euro. Choć urodził się w niemieckim Regensburgu, postanowił reprezentować kraj swoich przodków – Turcję. 20-latek liczy na udział w przyszłorocznym mundialu, który odbędzie się w USA, Meksyku i Kanadzie.