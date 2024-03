IMAGO / Paul Phelan Na zdjęciu: Marc Cucurella

Marc Cucurella w 2022 roku kosztował Chelsea aż 66 mln euro

Lewy obrońca nie spełnia jednak oczekiwań na Stamford Bridge

Dlatego The Blues chcą pozbyć się niewypału transferowego

Marc Cucurella na wylocie z Londynu. Chelsea chce sprzedać Hiszpana

Marc Cucurella to jeden z największych niewypałów transferowych Chelsea w ostatnich latach. Gdy londyńczycy w 2022 roku zapłacili za bocznego defensora aż 66 milionów euro, to nikt nie spodziewał się, że Hiszpan kompletnie nie sprawdzi się na Stamford Bridge.

Lewy obrońca nie dość, że zawodzi na boisku, to jeszcze często ma problemy zdrowotne. Włodarze The Blues już zdecydowali – w najbliższym letnim okienku transferowym planują pożegnać wychowanka Barcelony. Jak podaje brytyjski portal “Football Insider”, Chelsea chce odzyskać co najmniej połowę pieniędzy zainwestowanych w pozyskanie Marca Cucurelli.

O to nie będzie jednak łatwo, ponieważ wartość byłej gwiazdy Brighton & Hove Albion w ostatnim czasie znacznie spadła. Serwis “Transfermarkt” wycenia wahadłowego na około 25 milionów euro.