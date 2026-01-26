Chelsea chce wielkiego transferu. Już grali razem

14:59, 26. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  TEAMtalk

Chelsea w lecie zamierza dokonać wielkiego transferu. TEAMtalk przekonuje, że na celowniku The Blues znalazł się Morgan Rogers. Pomocnik Aston Villi i Cole Palmer znowu mieliby zagrać w jednej drużynie.

Chelsea - Aston Villa
Obserwuj nas w
PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Chelsea - Aston Villa

Chelsea poluje na gwiazdę Premier League

Morgan Rogers to jedna z gwiazd Premier League. 23-latek od dwóch lat występuje w Aston Villi, która za nieco ponad dziewięć milionów sprowadziła go z Middlesbrough. W tym sezonie ofensywny pomocnik zdobył osiem bramek i zanotował siedem asyst. W poprzednich rozgrywkach strzelił 14 goli i zapisał na swoim koncie 16 ostatnich podań. Anglik od dłuższego czasu wzbudza zainteresowanie Chelsea.

The Blues w letnim okienku spróbują przekonać go do zmiany klubowych barw. Londyńczycy chcą, by Rogers i Cole Palmer znowu zagrali w jednej drużynie, twierdzi TEAMtalk. Gwiazdor The Villans i kluczowa postać na Stamford Bridge znają się z… młodzieżowych ekip Manchesteru City.

Obaj piłkarze urodzili się w 2002 roku i spotkali się w niebieskiej części Manchesteru. Rogers trafił tam z akademii West Bromwich Albion, natomiast Palmer to wychowanek The Citizens.

Chelsea uważa, że obaj pomocnicy wzajemnie się uzupełniają od względem boiskowych cech i stylu gry. Kontrakt zawodnika Aston Villi wygasa dopiero 30 czerwca 2031 roku. To oznacza, że kwota, jaką należy za niego zapłacić, będzie przekraczała aktualną wycenę portalu Transfermarkt. W tej chwili wynosi ona 70 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Liam Rosenior
Chelsea ruszyła po wielki talent. Opracowała plan
Oliver Glasner
Crystal Palace może stracić kolejną gwiazdę! Zawodnik rozchwytywany
Unai Emery
Aston Villa i Crystal Palace chcą gwiazdę rywala! Kończy mu się kontrakt