Chelsea chce wielkiego transferu. Już grali razem

Chelsea w lecie zamierza dokonać wielkiego transferu. TEAMtalk przekonuje, że na celowniku The Blues znalazł się Morgan Rogers. Pomocnik Aston Villi i Cole Palmer znowu mieliby zagrać w jednej drużynie.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Chelsea - Aston Villa

Chelsea poluje na gwiazdę Premier League

Morgan Rogers to jedna z gwiazd Premier League. 23-latek od dwóch lat występuje w Aston Villi, która za nieco ponad dziewięć milionów sprowadziła go z Middlesbrough. W tym sezonie ofensywny pomocnik zdobył osiem bramek i zanotował siedem asyst. W poprzednich rozgrywkach strzelił 14 goli i zapisał na swoim koncie 16 ostatnich podań. Anglik od dłuższego czasu wzbudza zainteresowanie Chelsea.

The Blues w letnim okienku spróbują przekonać go do zmiany klubowych barw. Londyńczycy chcą, by Rogers i Cole Palmer znowu zagrali w jednej drużynie, twierdzi TEAMtalk. Gwiazdor The Villans i kluczowa postać na Stamford Bridge znają się z… młodzieżowych ekip Manchesteru City.

Obaj piłkarze urodzili się w 2002 roku i spotkali się w niebieskiej części Manchesteru. Rogers trafił tam z akademii West Bromwich Albion, natomiast Palmer to wychowanek The Citizens.

Chelsea uważa, że obaj pomocnicy wzajemnie się uzupełniają od względem boiskowych cech i stylu gry. Kontrakt zawodnika Aston Villi wygasa dopiero 30 czerwca 2031 roku. To oznacza, że kwota, jaką należy za niego zapłacić, będzie przekraczała aktualną wycenę portalu Transfermarkt. W tej chwili wynosi ona 70 milionów euro.