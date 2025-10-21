Chelsea chce ścignąć napastnika. Możliwy głośny powrót do Premier League

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Ivan Toney chce wrócić do Premier League. Chelsea bierze napastnika na celownik

Chelsea w letnim oknie transferowym sprowadziła Liama Delapa z Ipswich Town za 35 mln euro. 22-latek pochodzący z Winchester zawiódł jednak w pierwszych meczach Premier League, a następnie nabawił się kontuzji uda. Teraz menedżer Enzo Maresca planuje wzmocnić atak zimą i sprowadzić snajpera, który zapewni gole w trudnym okresie sezonu.

Okazuje się, że w kręgu zainteresowań londyńskiego giganta znalazł się Ivan Toney. 29-latek od sierpnia 2024 roku reprezentuje barwy saudyjskiego Al-Ahli, do którego przeniósł się z Brentfordu za 42 mln euro. Od czasu transferu na Bliski Wschód Toney utrzymuje wysoką formę strzelecką. W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach strzelił już dziewięć goli w 12 meczach.

Na Toneya polują także inne kluby Premier League, w tym Manchester United i Tottenham Hotspur. Powrót napastnika do Europy mógłby wpłynąć również na jego szanse w reprezentacji Anglii przed mistrzostwami świata, które w 2026 roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Kontrakt Toneya z Al-Ahli obowiązuje do czerwca 2028 roku. Obecnie serwis Transfermarkt.de wycenia angielskiego napastnika na 28 mln euro. Były gracz m.in. Newcastle United na poziomie Premier League rozegrał 85 spotkań, w których zdobył 36 bramek.