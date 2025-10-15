Chelsea chce pomocnika. Gigant rozważa hitowy transfer

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Sergej Milinković-Savić na celowniku Chelsea

Chelsea może sięgnąć po doświadczonego pomocnika w najbliższym oknie transferowym. Według informacji włoskiego dziennika „Corriere dello Sport”, klub ze Stamford Bridge interesuje się Sergejem Milinkoviciem-Saviciem z Al-Hilal. Serb, który przez lata był jednym z kluczowych zawodników Lazio Rzym, może niebawem wrócić do Europy.

Nie jest to pierwszy raz, gdy nazwisko Milinkovicia-Savicia łączone jest z londyńskim klubem. The Blues od wielu sezonów monitorują sytuację 30-latka, jeszcze od czasów jego gry w Serie A. W 2023 roku Serb był bliski transferu do Premier League, lecz ostatecznie wybrał lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Al-Hilal zapłaciło za Serba aż 40 milionów euro.

Obecnie Milinković-Savić jest jedną z największych gwiazd saudyjskiej ligi. W bieżącym sezonie strzelił jednego gola w sześciu występach, prezentując się solidnie w środku pola. Jego kontrakt z Al-Hilal obowiązuje do czerwca 2026 roku. Rozmowy w sprawie jego przedłużenia utknęły w martwym punkcie.

Transfer Serba byłby nietypowym ruchem ze strony Chelsea, która w ostatnich latach koncentrowała się głównie na sprowadzaniu młodych i perspektywicznych zawodników. Doświadczony pomocnik mógłby jednak wnieść do zespołu niezbędne doświadczenie i stabilność w drugiej linii. Co ciekawe, Milinković-Savić znajduje się również na radarze Juventusu.