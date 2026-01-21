Chelsea chce kolejnego obrońcę. Szykuje transfer wewnątrz Premier League

Chelsea poważnie rozważa transfer Marcosa Senesiego z Bournemouth - podał serwis "talkSPORT". Argentyńczyk latem będzie dostępny za darmo po wygaśnięciu jego kontraktu.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Marcos Senesi na celowniku Chelsea

Chelsea na początku stycznia zatrudniła Liama Roseniora w miejsce zwolnionego Enzo Mareski, który miał trudne relacje z kierownictwem klubu w ostatnich miesiącach. Obecnie The Blues zajmują szóste miejsce w tabeli Premier League po ostatnim zwycięstwie nad Brentfordem (2:0) w 22. serii gier.

Okazuje się, że Marcos Senesi, którego kontrakt z AFC Bournemouth wygasa w czerwcu tego roku, jest uważnie obserwowany w kontekście wzmocnienia defensywy Chelsea. Londyński klub od dawna prowadzi zaawansowane rozmowy z Rennes w sprawie francuskiego obrońcy Jeremy’ego Jacqueta, który jest priorytetem transferowym. Negocjacje z francuskim klubem okazały się jednak trudniejsze niż oczekiwano, a cena wywoławcza Jacqueta może przekroczyć 64 miliony euro.

W związku z tym Chelsea postanowiła rozszerzyć listę potencjalnych wzmocnień, a Senesi znalazł się w kręgu zainteresowań. 28-letni Argentyńczyk jest postrzegany jako rozsądna opcja. Jego kontrakt w Bournemouth najpewniej nie zostanie przedłużony, co oznacza, że będzie dostępny za darmo latem.

Co ciekawe, zainteresowanie Senesim wykazują również w Barcelonie i Juventusie Turyn. Stoper dołączył do Bournemouth latem 2022 roku z Feyenoordu Rotterdam. Dwukrotny reprezentant Argentyny w bieżącym sezonie rozegrał 23 mecze i dorzucił cztery asysty. Fachowy serwis Transfermart.de wycenia środkowego defensora na 22 mln euro.