Chelsea chce gwiazdę Borussii Dortmund. To może być hit transferowy

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Jamie Gittens rozchwytywany przez kluby Premier League

Chelsea FC zdołała awansować do następnej edycji Ligi Mistrzów i chce ruszyć z ofensywą na rynku transferowym. Według „TBR Football”, angielski klub teraz koncentruje się na sprowadzeniu Jamiego Gittensa, który błyszczy w barwach Borussii Dortmund. 20-letni skrzydłowy znajduje się również na celowniku Arsenalu, co zapowiada ciekawą rywalizację dwóch londyńskich gigantów o Anglika.

Działacze niemieckiego klubu wycenili reprezentanta Anglii do lat 21 na około 70 milionów funtów. Zgodnie z informacjami The Blues rozważają spełnienie oczekiwań, by zrealizować transfer jeszcze przed startem klubowych Mistrzostw Świata, które ruszą już 16 czerwca tego roku.

Dla Kanonierów najważniejsze będzie jednak zachowanie balansu w budżecie transferowym, dlatego chcą zdecydować się na ruch ws. Gittensa w późniejszym etapie. Co ważne, sam zawodnik jest otwarty na powrót do Premier League. Chelsea liczy, że może zaoferować atrakcyjny projekt sportowy, który przekona do transferu na Stamford Bridge.

The Blues zamierzają pozyskać Gittensa, a to oznaczałoby również rezygnację z dalszego angażowania się w rozmowy z Manchesterem United na temat Jadona Sancho. Klub miałby być skłonny zapłacić 5 mln euro za wycofanie się z ewentualnej klauzuli wykupu, by skupić się na młodszym i bardziej perspektywicznym skrzydłowym.