Chelsea chce brazylijskiego napastnika. To byłby wielki transfer w Premier League

Chelsea zamierza latem sprowadzić środkowego napastnika. Jak podaje "TEAMtalk", Igor Thiago z Brentfordu jest jednym z kandydatów do wzmocnienia ofensywy londyńskiego klubu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Igor Thiago może dołączyć do Chelsea

Chelsea w obecnym sezonie zdecydowanie rozczarowuje swoich kibiców. Na początku kampanii za wyniki zespołu odpowiadał Enzo Maresca, jednak w styczniu włoski szkoleniowiec został zastąpiony przez Liama Roseniora, który wcześniej bardzo dobrze radził sobie na ławce w RC Strasbourg.

Najlepszym strzelcem The Blues w lidze jest obecnie Joao Pedro. Brazylijczyk zdobył do tej pory 14 bramek. Jeszcze lepszym dorobkiem może pochwalić się jednak Igor Thiago z Brentfordu. 24-latek ma na koncie 18 trafień w Premier League, dzięki czemu znajduje się w ścisłej czołówce klasyfikacji strzelców.

Nic więc dziwnego, że Brazylijczyk przyciąga coraz większą uwagę na angielskim rynku transferowym. Jak informuje „TEAMtalk”, Chelsea poważnie rozważa jego transfer przed kolejnym sezonem. Zainteresowanie Thiago nie jest jednak niczym nowym. Skauci londyńskiego klubu obserwowali wychowanka Cruzeiro już w czasie, kiedy występował w barwach Club Brugge. Na początku tego roku napastnik podpisał z Brentfordem nowy kontrakt, który obowiązuje aż do czerwca 2031 roku.

Rozwój Brazylijczyka robi tym większe wrażenie, że niedługo po transferze z Brugii w 2024 roku doznał poważnej kontuzji kolana. Mimo tego szybko wrócił do wysokiej formy i stał się jednym z kluczowych zawodników drużyny. Chelsea nie jest jednak jedynym klubem zainteresowanym jego usługami. Sytuację napastnika monitorują także Manchester City oraz Bayern Monachium.

Brentford nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim najlepszym strzelcem. Klub słynie z przemyślanego modelu transferowego, w którym każdy zawodnik ma swoją cenę. Jeśli pojawi się odpowiednio wysoka oferta, Pszczoły mogą zostać zmuszone do rozważenia sprzedaży swojej gwiazdy.