Chelsea rozgląda się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, The Blues planują wykorzstać niepewną sytuację Iana Subiabre w River Plate. Zdolny Argentyńczyk też jest obserwowany przez FC Barcelonę - donosi "El Intransigente".

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Ian Subiabre może wzmocnić Chelsea

Chelsea w obecnym sezonie spisuje się na miarę oczekiwań. Jeśli podopiecnzi Enzo Mareski utrzymają formę, to mogą być spokojni o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Premier League jednak lubi rządzić się swoimi, więc sytuacja The Blues może pójść w obie strony. Władze ze Stamford Bridge natomiast mają świadomość, że kadra wymaga wzmocnień, więc ciąglę rozglądają się za transferami.

Z informacji przekazanych przez „El Intransigante” dowiadujemy się, że Chelsea planuje sprowadzić niezwykle utalentowanego zawodnika. A jest nim Ian Subiabre. 18-latek obecnie jest piłkarzem River Plate, ale nie może z nimi dojść w kwestii nowej umowy. Całą sytuację zatem mogą wykorzystać londyńczycy, który bacznie przyglądają się tej sytuacji.

Chelsea możliwe, że będzie miała jednak konkurenta w walce o transfer. Ian Subiabre znajduje się również w kręgu zainteresowań FC Barcelony. Duma Katalonii jednak nie poczyniła jeszcze odpowiednich kroków, ale sytuacja w każdej chwili może się zmienić. Obecnie to The Blues są bliżej sprowadzenia 18-latka.

Ian Subiabre dotychczas rozegrał 22 spotkania w seniorskich barwach River Plate. Argentyńczyk zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.