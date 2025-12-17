Manchester City zarzucił sieć na piłkarza Bayernu Monachium

Cassiano Kiala jest czołowym zawodnikiem szkolącym się w akademii Bayernu Monachium. Chrapkę na jego zakontraktowanie ma Manchester City - czytamy w środowy poranek w brytyjskiej gazecie The Mirror.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Cassiano Kiala pod lupą Manchesteru City

Manchester City od lat słynie z doskonale funkcjonującego skautingu, czego najlepszym dowodem są transfery takich zawodników jak Rayan Cherki, Savinho czy Jeremy Doku. Obywatele konsekwentnie inwestują w młodych i perspektywicznych piłkarzy, którzy mogą stanowić o sile zespołu w kolejnych sezonach. Klub z Etihad Stadium uważnie monitoruje rynek transferowy, nie tylko obserwując uznane gwiazdy, ale również zaglądając do akademii największych europejskich marek.

Jak informuje w środowy poranek brytyjski dziennik „The Mirror”, na celowniku angielskiego giganta znalazł się Cassiano Kiala. 16-letni Niemiec uchodzi za jeden z największych talentów w szkółce Bayernu Monachium.

Środkowy obrońca imponuje świetnymi warunkami fizycznymi oraz dojrzałością boiskową, jednak na ewentualny transfer do Premier League musiałby poczekać do osiągnięcia pełnoletności. Warto dodać, że Bawarczycy chcą zatrzymać defensora na dłużej, oferując mu nowy, długoterminowy kontrakt.

Cassiano Kiala, którego rozwój bacznie śledzi także Chelsea, jest wychowankiem Herthy Berlin. Do Bayernu trafił w lipcu 2024 roku i obecnie występuje w zespole do lat 19. Młodzieżowy reprezentant Niemiec, posiadający angolskie pochodzenie, już wkrótce może otrzymać szansę od Vincenta Kompany’ego. Debiut w pierwszej drużynie z pewnością znacząco podniósłby jego wartość rynkową.