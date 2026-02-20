Casemiro łączony ze znanym klubem. To byłoby miękkie lądowanie

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Inter Miami ma chrapkę na pozyskanie Casemiro

Casemiro odejdzie z Manchesteru United po zakończeniu obecnego sezonu, kiedy wygaśnie jego kontrakt. Angielski klub potwierdził już, że nie przedłuży umowy z doświadczonym pomocnikiem. To oznacza, iż 33-letni zawodnik podczas najbliższego letniego okienka transferowego dołączy do nowej drużyny bez kwoty odstępnego. Tym samym Brazylijczyk stanie się jednym z najciekawszych wolnych agentów na rynku.

Wiele wskazuje na to, że Casemiro opuści Europę. Jednym ze scenariuszy jest powrót do ojczyzny i ponowna gra dla Sao Paulo FC. O innej możliwości informuje Ekrem Konur, według którego zainteresowanie weteranem wykazuje również Inter Miami. Defensywny pomocnik miał już odwiedzić Florydę, a w przypadku transferu dzieliłby szatnię między innymi z Leo Messim oraz Luisem Suarezem.

82-krotny reprezentant Brazylii trafił na Old Trafford w sierpniu 2022 roku z Realu Madryt za ponad 70 milionów euro. W obecnym sezonie rozegrał 25 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty, spędzając na murawie 1746 minut. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi około osiem milionów euro. Doświadczenie oraz renoma wciąż czynią go atrakcyjną opcją na wzmocnienie składu dla wielu ekip.