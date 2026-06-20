Casemiro znalazł nową drużynę. Zagra z legendą futbolu

Casemiro będzie kontynuował swoją karierę w Interze Miami - poinformował Fabrizio Romano. Były pomocnik Manchesteru United oraz Realu Madryt zagra więc w jednej drużynie z Leo Messim.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Inter Miami porozumiał się z Casemiro

Casemiro nie zdecydował się na przedłużenie wygasającego kontraktu z Manchesterem United, dlatego po zakończeniu umowy stał się wolnym zawodnikiem. Doświadczony pomocnik wzbudził zainteresowanie wielu klubów, które dostrzegły szansę na pozyskanie piłkarza o ogromnym doświadczeniu bez konieczności płacenia kwoty odstępnego. Wszystko wskazuje jednak na to, że Brazylijczyk podjął już decyzję dotyczącą swojej przyszłości i wkrótce rozpocznie nowy etap kariery poza Europą.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Casemiro zostanie bowiem nowym zawodnikiem Interu Miami. Według doniesień wszystkie szczegóły kontraktu zostały już uzgodnione, a do finalizacji transferu brakuje jedynie oficjalnego komunikatu. Tym samym 34-letni pomocnik zasili szeregi jednego z najbardziej rozpoznawalnych klubów MLS. W drużynie z Florydy będzie miał okazję występować u boku Leo Messiego, który pozostaje największą gwiazdą zespołu Flamingów oraz jedną z ikon światowego futbolu.

88-krotny reprezentant Brazylii trafił do wspomnianego wyżej Manchesteru United w sierpniu 2022 roku z Realu Madryt za kwotę przekraczającą 70 milionów euro. Casemiro w barwach ekipy Czerwonych Diabłów bardzo często pełnił rolę lidera środka pola. W minionym sezonie wystąpił w 35 meczach, zdobył 9 bramek i zanotował 2 asysty, spędzając na murawie ponad 2600 minut. Według danych portalu „Transfermarkt” jego aktualna wartość rynkowa wynosi około 6 milionów euro.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie