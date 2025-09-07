Carrasco nie wróci do Atletico? Gwiazdor wzbudził zainteresowanie innego giganta

Yannick Carrasco może wkrótce powrócić do Europy. Jak donosi Foot Mercato, belgijski skrzydłowy, który obecnie występuje w Al-Shabab, prowadzi rozmowy z gigantem.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Carrasco na celowniku tureckiego giganta

W ostatnich dniach letniego okienka transferowego Yannick Carrasco był łączony z powrotem do Atletico Madryt. Do tego ruchu jednak ostatecznie nie doszło. Zawodnik Al-Shabab wciąż może opuścić Arabię Saudyjską i wrócić do Europy za sprawą Besiktasu. W Turcji okienko zamyka się 12 września.

Lokalny gigant chce sprowadzić do siebie doświadczonego skrzydłowego. Miało już dojść do pierwszych rozmów, a sam Carrasco jest gotowy do odejścia. Z kolei Saudyjczycy mogliby zaakceptować rozsądną ofertę za swojego zawodnika, którego kontrakt wygasa w 2027 roku.

32-latek chce regularnie grać, żeby odzyskać miejsce w reprezentacji Belgii przed Mistrzostwami Świata 2026. Besiktas może zaoferować mu regularne występy. Z kolei zawodnik mógłby pomóc tureckiemu zespołowi dzięki swojemu doświadczeniu. Carrasco ma za sobą grę w barwach Atletico Madryt i AS Monaco.

Wygląda na to, że przyszłość 78-krotnego reprezentanta Belgii wyjaśni się w najbliższych dniach. Powrót na Metropolitano nie jest możliwy przynajmniej do najbliższego zimowego okienka, jednak wciąż opcją pozostaje transfer do innego europejskiego giganta, jakim jest Besiktas.

