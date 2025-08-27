Atletico planuje głośny transfer. Simeone odzyska dawną gwiazdę

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Carrasco blisko powrotu do Atletico. Simeone bardzo się ucieszył

Hiszpańskie media donoszą, że Atletico w samej końcówce okna transferowego rozważa ponowne zakontraktowanie Yannicka Carrasco. 31-letni Belg opuścił klub dwa lata temu na rzecz Al-Shabab, ale teraz saudyjski zespół miałby pozwolić mu odejść za rozsądną kwotę. Problemem pozostaje konieczność sprzedaży jednego z obecnych zawodników. Najczęściej wymienia się Nahuela Molinę, którym interesuje się Nottingham Forest.

Dla Diego Simeone Carrasco zawsze był wyjątkowym piłkarzem. Argentyński trener spotkał się już z dyrektorem sportowym Atletico, by podkreślić, że jego zdaniem Belg idealnie pasuje do drużyny i wciąż może dać jej bardzo wiele. Skrzydłowy w barwach Atletico rozegrał 266 spotkań, strzelił 47 goli i zanotował 35 asyst, stając się jednym z ulubieńców kibiców. Klub próbował go zastąpić, ale żaden nie zdołał dać drużynie takiego błysku.

Carrasco, który od dziecka kibicował Atletico, nigdy nie zerwał kontaktu z madryckim zespołem i wciąż śledził jego mecze nawet po wyjeździe do Arabii Saudyjskiej. Dziś jego powrót wydaje się bardziej realny niż kiedykolwiek. W Madrycie liczą, że to właśnie on stanie się brakującym elementem układanki na sezon 2025/26.