Luis Enrique go skreślił. Jest o krok od nowej drużyny

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique - trener PSG

Carlos Soler zamieni PSG na Real Sociedad

Carlos Soler ma za sobą bardzo burzliwy okres w swojej karierze. W minionym sezonie 28-letni pomocnik przebywał w angielskim West Hamu United na zasadzie wypożyczenia z Paris Saint-Germain. Choć w barwach londyńskiego klubu występował dość regularnie, to działacze Młotów ostatecznie nie zdecydowali się na wykupienie doświadczonego zawodnika. W związku z tym 14-krotny reprezentant Hiszpanii powrócił latem do Paryża – jednak jak się teraz okazuje – tylko na moment.

Według informacji Fabrizio Romano, Carlos Soler przeprowadzi się bowiem do Realu Sociedad. Zespół z Kraju Basków doszedł już do porozumienia z PSG w sprawie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu, która może zostać aktywowana po zakończeniu kampanii. Real Sociedad pokryje znaczną część wynagrodzenia piłkarza, co pozwoliło dopiąć transakcję. Dla hiszpańskiego klubu to poważne wzmocnienie środka pola, szczególnie że latem Estadio Anoeta opuścił Martin Zubimendi.

Carlos Soler tym samym wróci do ojczyzny, gdzie spędził większość swojej kariery. Środkowy pomocnik od najmłodszych lat był związany z Valencią, w której występował od 2004 roku i w barwach której rozegrał łącznie 226 spotkań w pierwszej drużynie, strzelając 36 goli oraz notując 31 asyst. W 2022 roku przeniósł się do Paris Saint-Germain, z którym zdobył dwa mistrzostwa Francji, a następnie został wypożyczony do West Hamu United. Teraz przed 28-latkiem nowe wyzwanie – odbudowa formy w Realu Sociedad i powrót do regularnej gry w La Lidze. To właśnie na rodzimych boiskach Hiszpan wyglądał najlepiej.