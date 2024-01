Źródło: The Mirror / Angielskie Espresso

Szeregi Liverpoolu w zimowym okienku transferowym może opuścić Caoimhin Kelleher. "The Reds" oczekują za drugiego bramkarza 20 milionów funtów. Co ciekawe, klub wybrał już następcę Irlandczyka - informuje "The Mirror".