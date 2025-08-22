Klub gwiazd Hollywood kupił piłkarza Manchesteru City

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ryan Reynolds i Rob McElhenney - właściciele Wrexham AFC

Oficjalnie: Callum Doyle przeszedł do Wrexham AFC

Wrexham AFC w ostatnich latach dokonał rzeczy, która wydawała się wręcz niemożliwa – awansował trzy razy z rzędu i w rozpoczętym już sezonie pełni rolę beniaminka na poziomie Championship. Ekipa Czerwonych Smoków marzy o kolejnej promocji, tym razem do Premier League, co na pewno nie będzie łatwym zadaniem. W związku z tym tamtejsi włodarze starają się zbudować kadrę zdolną do rywalizacji z najlepszymi angielskimi drużynami. Do tego potrzebne są konkretne wzmocnienia, dlatego walijski klub jest niezwykle aktywny w trakcie letniego okna transferowego.

Dysponujący znacznymi środkami finansowymi Wrexham AFC jest zarządzany przez hollywoodzkie gwiazdy – Ryana Reynoldsa oraz Roba McElhenneya. Dzięki ich zaangażowaniu zespół z Racecourse Ground przeszedł gigantyczną metamorfozę i może pozwolić sobie na transfery zawodników ze sporym doświadczeniem na wyższych poziomach rozgrywkowych. Tego lata drużynę wzmocnili już m.in. Nathan Broadhead, Lewis O’Brien, Kieffer Moore czy Conor Coady. Do tego grona dołączył właśnie kolejny piłkarz, który ma wzmocnić defensywę walijskiego zespołu.

A fresh pour of bold. Callum Doyle joins the squad.



W piątkowe popołudnie oficjalnie potwierdzono bowiem, że Wrexham AFC pozyskał Calluma Doyle’a na zasadzie transferu definitywnego z Manchesteru City. 21-letni stoper podpisał kontrakt obowiązujący do 2029 roku, a koszt operacji wyniósł 5,8 miliona euro, co czyni go jednym z najdroższych nabytków w historii klubu. Defensor nigdy nie otrzymał poważnej szansy na Etihad Stadium, dlatego rozwijał się podczas wypożyczeń do Sunderlandu, Coventry City i Norwich City. Teraz w barwach ambitnego beniaminka Championship ma szansę udowodnić, że jest w stanie grać na najwyższym poziomie.