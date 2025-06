Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Calhanoglu otwarty na możliwość transferu do Galatasaray

Hakan Calhanoglu pojawił się w ostatnich dniach na celowniku Galatasaray. Pomocnik Interu Mediolan, który w przeszłości nie ukrywał sympatii do klubu ze Stambułu, według tureckich źródeł jest gotowy na zmianę barw. Galatasaray uczynił go priorytetem po pozyskaniu Leroya Sane i widzi w nim wzmocnienie nie tylko sportowe, ale i symboliczne.

Calhanoglu, który ma ważny kontrakt z Interem do czerwca 2027 roku i zarabia 6,5 miliona euro netto za sezon, miał już wysłać swojego agenta Gordona Stipicia do Stambułu, by wysłuchać propozycji klubu. Zawodnik jest ponoć tak zaangażowany emocjonalnie w ten potencjalny transfer, że miał poczuć rozczarowanie przyznaniem numeru 10 Sane. Choć mógłby liczyć na niższą pensję, byłby skłonny pójść na ustępstwa finansowe, by zrealizować swoje marzenie o grze w Galatasaray.

Kilka tygodni temu sam zawodnik powiedział: – W Interze czuję się dobrze, ale byłoby zaszczytem zagrać kiedyś w Galatasaray. Słowa te rozbudziły nadzieje kibiców, które jeszcze bardziej podsycił jego ojciec, publikując w mediach społecznościowych wiadomość: „Mamy nadzieję, że pewnego dnia zagrasz w naszym Galatasaray”.

Z Interu jednak nie płyną potwierdzenia. Według „La Gazzetty dello Sport” Calhanoglu nie zgłosił chęci odejścia, a dyrektorzy Marotta i Ausilio nie prowadzą żadnych rozmów z tureckim klubem. Z drugiej strony, media w Turcji zapowiadają, że oferta dla Interu pojawi się wkrótce, choć będzie znacząco odbiegać od wyceny pomocnika, którą ustalono na poziomie 35–40 milionów euro.