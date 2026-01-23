Były piłkarz Górnika Zabrze blisko Ekstraklasy. Ma trafić do Wisły Płock

Sarapata blisko przeprowadzki z Kopenhagi do Wisły Płock
Dominik Sarapata latem ubiegłego roku odszedł z Górnika Zabrze za ok. 4 mln euro. Nastoletni piłkarz przeniósł się do FC Kopenhagi, która słynie ze znakomitego szkolenia młodzieży. W zespole duńskiego giganta nie ma jednak szans na regularną grę. Jak dotąd wystąpił tylko w trzech meczach, częściej zakładając koszulkę drużyn młodzieżowych.
Wiele wskazuje na to, że jeszcze w styczniu Sarapata zmieni barwy. Pod uwagę jest brany powrót do Ekstraklasy. Z informacji serwisu Tipsbladet wynika, że były pomocnik Górnika Zabrze może trafić na wypożyczenie do Wisły Płock. Transakcja ma być na finiszu, a do ustalenia pozostały jedynie ostatnie szczegóły. Nafciarze nie będą mieli opcji wykupu. Chodzi o to, aby 18-latek grał częściej.
Wisła Płock to rewelacja pierwszej części sezonu w Ekstraklasie. Niespodziewanie podopieczni Mariusza Misiury zajmują 1. miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów. Na wiosnę mogą walczyć o grę w europejskich pucharach. Taką samą liczbę punktów ma również drugi w tabeli Górnik Zabrze, czyli macierzysty klub Dominika Sarapaty.
Jak dotąd Wisła pozyskała w styczniu tylko jednego zawodnika. Do zespołu z Płocka dołączył 18-letni środkowy obrońca – Matvey Bokhno. Białorusin zmienił klub wewnątrz Ekstraklasy. Wcześniej grał w młodzieżowych drużynach Lecha Poznań.