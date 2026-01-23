Były piłkarz Górnika Zabrze blisko Ekstraklasy. Ma trafić do Wisły Płock

Dominik Sarapata ma wrócić do PKO BP Ekstraklasy. FC Kopenhaga chce oddać go na półroczne wypożyczenie. Jak donosi Tipsbladet pomocnik ma trafić do Wisły Płock.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Sarapata blisko przeprowadzki z Kopenhagi do Wisły Płock

Dominik Sarapata latem ubiegłego roku odszedł z Górnika Zabrze za ok. 4 mln euro. Nastoletni piłkarz przeniósł się do FC Kopenhagi, która słynie ze znakomitego szkolenia młodzieży. W zespole duńskiego giganta nie ma jednak szans na regularną grę. Jak dotąd wystąpił tylko w trzech meczach, częściej zakładając koszulkę drużyn młodzieżowych.

Wiele wskazuje na to, że jeszcze w styczniu Sarapata zmieni barwy. Pod uwagę jest brany powrót do Ekstraklasy. Z informacji serwisu Tipsbladet wynika, że były pomocnik Górnika Zabrze może trafić na wypożyczenie do Wisły Płock. Transakcja ma być na finiszu, a do ustalenia pozostały jedynie ostatnie szczegóły. Nafciarze nie będą mieli opcji wykupu. Chodzi o to, aby 18-latek grał częściej.

Wisła Płock to rewelacja pierwszej części sezonu w Ekstraklasie. Niespodziewanie podopieczni Mariusza Misiury zajmują 1. miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów. Na wiosnę mogą walczyć o grę w europejskich pucharach. Taką samą liczbę punktów ma również drugi w tabeli Górnik Zabrze, czyli macierzysty klub Dominika Sarapaty.

Jak dotąd Wisła pozyskała w styczniu tylko jednego zawodnika. Do zespołu z Płocka dołączył 18-letni środkowy obrońca – Matvey Bokhno. Białorusin zmienił klub wewnątrz Ekstraklasy. Wcześniej grał w młodzieżowych drużynach Lecha Poznań.