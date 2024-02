Według doniesień TEAMtalk skrzydłowy Fenerbahce Stambuł Ryan Kent w styczniowym oknie transferowym odrzucił możliwość przeprowadzki do Burnley.

IMAGO / Gerrit van Keulen Na zdjęciu: Ryan Kent

Burnley zimą chciało sprowadzić Ryana Kenta z Fenerbahce Stambuł

The Clarets próbowali wypożyczyć angielskiego skrzydłowego

Powrotu na Wyspy odmówił jednak sam zawodnik

Ryan Kent odmówił Burnley. Nie chciał wracać na Wyspy Brytyjskie

Burnley walczy o utrzymanie – z 13 punktami na koncie zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Premier League – dlatego włodarze beniaminka w ostatnich dniach zimowego okienka transferowego starali się jeszcze bardziej wzmocnić drużynę.

Jak poinformował portal “TEAMtalk”, na celownik The Clarets trafił Ryan Kent z Fenerbahce Stamubł. Burnley przedstawiło nawet ofertę za 27-latka, którego chciało wypożyczyć do końca sezonu. Co ciekawe, na transfer nie zgodził się sam piłkarz.

27-letni skrzydłowy jest wychowankiem Liverpoolu, a przed przeprowadzką do Turcji z powodzeniem występował w Glasgow Rangers. Ta kampania nie jest dla niego udana – rozegrał 15 meczów, strzelił 1 bramkę i zanotował 2 asysty.