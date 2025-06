Bułka na celowniku angielskiego giganta! Ma zostać numerem jeden

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Bułka wróci do Anglii?

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Marcin Bułka? 25-latek od lata 2021 roku kontynuuje swoją przygodę w OGC Nice, gdzie najpierw przebywał na zasadzie wypożyczenia z Paris Saint-Germain, a 2022 roku został definitywnie wykupiony. Reprezentant Polski zanotował już 89 spotkań w szeregach Les Aiglons. Wszystko wskazuje na to, że w tym okienku wychowanek Escoli Varsovia zaliczy kolejny krok w sportowej karierze.

Bułka wzbudza spore zainteresowanie na rynku. W gronie ekip, które rozważają transfer Polaka, znajduje się między innymi Galatasaray, ale były zawodnik Chelsea miał odrzucić możliwość przeprowadzki do Turcji. W grę wchodzą przede wszystkim przenosiny do Anglii i gra w Premier League. Gdzie może trafić golkiper? Aston Villa, Newcastle, Nottingham Forest – to drużyny, o których wspominały media na Wyspach. Teraz do tego grona dołączył krajowy gigant. Ben Jacobs twierdzi, że jednokrotny mistrz Francji znalazł się na celowniku Manchesteru United.

Czerwone Diabły analizują możliwość dokonania zmiany między słupkami swojej bramki. W tej chwili numerem jeden jest Andre Onana, jednak Kameruńczyk nie może być pewny swojej pozycji na Old Trafford. Jeżeli United zdoła sprzedać 29-latka, jego miejsce ma zająć Bułka. Włodarze MU nie zrezygnowali także z obserwacji Emiliano Martineza, który może opuścić Aston Villę. Argentyńczyk ma szansę na przeprowadzkę do Madrytu i grę w barwach Atletico.