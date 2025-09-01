Buksa będzie miał większą konkurencję w Udinese. Mocne transfery

Adam Buksa może mieć trudniejsze zadanie w walce o miejsce w składzie Udinese. Klub potwierdził transfer Alessandro Zanolego i jest blisko sprowadzenia Nicolo Zaniolo z Galatasaray.

Adam Buksa

Udinese wzmacnia kadrę. Buksa musi liczyć się z rywalizacją

Udinese aktywnie wykorzystało ostatnie godziny mercato. Władze klubu ogłosiły transfer Alessandro Zanolego z Napoli, i są o krok od pozyskania z Galatasaray Nicolo Zaniolo. W mediach społecznościowych klub nawiązał nawet do symbolu Zorro, sugerując podwójny ruch transferowy, a Fabrizio Romano ogłosił już swoje słynne „here we go”.

Zanoli trafił na Stadio Friuli za kwotę sięgającą 6 milionów euro. Może grać na prawej stronie obrony lub jako środkowy defensor, co zwiększa pole manewru trenera.

Jeszcze głośniejszym ruchem może będzie sprowadzenie Nicolo Zaniolo. Według „Sky Sport” Italia Udinese uzgodniło z Galatasaray warunki wypożyczenia z opcją wykupu. 26-letni reprezentant Włoch był wcześniej wypożyczany do Aston Villi, Atalanty i Fiorentiny, ale dotąd nie znalazł klubu na stałe.

Dla Adama Buksy to jasny sygnał, że o minuty na boisku trzeba będzie walczyć jeszcze mocniej. Polski napastnik niedawno dołączył do Udinese, licząc na regularną grę w Serie A. Pojawienie się Zaniolo, mogącego występować również w ofensywie, oznacza większą konkurencję w formacji ataku, choć należy zwrócić uwagę, że obaj grają na nieco innych pozycjach.

Udinese stawia na szeroką i jakościową kadrę, a rywalizacja w zespole może pomóc drużynie w walce o spokojne utrzymanie w lidze. Dla Buksy to także okazja, by udowodnić swoją wartość w jednym z najmocniejszych rozgrywek w Europie.

