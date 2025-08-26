Adam Buksa przeszedł do topowej ligi. Oficjalne potwierdzenie

Adam Buksa zgodnie z przewidywaniami zamienił FC Midtjylland na Udinese Calcio. 29-letni napastnik we włoskim zespole będzie dzielił szatnię z Jakubem Piotrowskim.

Adam Buksa
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adam Buksa

Oficjalnie: Udinese Calcio sprowadziło Adama Buksę

Udinese Calcio poinformowało w oficjalnym komunikacie o pozyskaniu Adama Buksy. 29-letni napastnik przeniósł się do zespołu Zebr na zasadzie transferu definitywnego z duńskiego FC Midtjylland. Polski snajper po pomyślnym zaliczeniu testów medycznych podpisał czteroletni kontrakt, obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku. Natomiast kwota tej transakcji wyniosła 5 milionów euro. To trzeci najdroższy transfer włoskiego klubu w trwającym letnim okienku. Nasz rodak ma zwiększyć siłę rażenia w linii ataku ekipy z Udine.

Adam Buksa w zespole ze Stadio Friuli będzie miał okazję spotkać znajome twarze, co powinno znacząco ułatwić mu proces aklimatyzacji. W barwach drużyny Bianconerich od niedawna występuje bowiem Jakub Piotrowski, czyli jego kolega z reprezentacji Polski. Zaś funkcję trenera tej ekipy pełni Kosta Runjaić, z którym mierzący 191 centymetrów atakujący współpracował jeszcze w czasach gry dla Pogoni Szczecin. Dzięki temu polski napastnik od samego początku może liczyć na bardzo duże wsparcie w nowym otoczeniu.

Dla Adama Buksy będzie to drugie podejście do jednej z czołowych europejskich lig. Mianowicie, w latach 2022-2024 przywdziewał on koszulkę RC Lens we francuskiej Ligue 1. Ostatni rok spędził w Danii, grając dla FC Midtjylland, a wcześniej występował także w tureckim Sivassporze, amerykańskim New England Revolution oraz w polskich klubach – Pogoni Szczecin, Lechii Gdańsk i Zagłębiu Lubin. Karierę rozpoczynał w młodzieżowych zespołach Wisły Kraków, Garbarni Kraków oraz Novary Calcio. Transfer do Serie A to dla 23-krotnego reprezentanta Polski ogromna szansa, by zaistnieć w topowych rozgrywkach.

