Bruno Guimaraes „puszcza oczko” do Barcelony. Co za słowa

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Guimaraes o Barcelonie: To jeden z najlepszych klubów na świecie

Bruno Guimaraes od kilku lat regularnie jest łączony z przeprowadzką do Barcelony. Pomocnik Newcastle United znajduje się w orbicie zainteresowań klubu ze stolicy Katalonii, jednak jak dotąd pozostaje kluczową postacią drużyny Srok, do której dołączył na początku 2022 roku z Olympique’u Lyon za kwotę ponad 40 milionów euro. 27-letni Brazylijczyk na St. James’ Park szybko stał się liderem drugiej linii i jednym z ulubieńców tamtejszych kibiców. Co ciekawe, już dzisiaj o godzinie 21:00 będziemy świadkami pojedynku między Newcastle United a Barceloną. Mianowicie, oba zespoły zmierzą się ze sobą w ramach 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Guimaraes wziął udział w poprzedzającej spotkanie konferencji prasowej i nie ukrywał ekscytacji przed starciem z hiszpańskim gigantem. – FC Barcelona to jeden z najlepszych klubów na świecie. Jestem bardzo podekscytowany, nigdy wcześniej nie grałem przeciwko tej drużynie. Oglądałem ich mecze, gdy byłem młodszy. Zawodnikiem, który sprawił, że zakochałem się w futbolu, był Ronaldinho, więc zawsze śledziłem grę Barcy. Później podziwiałem Iniestę, Xaviego czy Messiego… Miło jest też widzieć, iż kolejny Brazylijczyk błyszczy w tym klubie, czyli Raphinha. Nie mogę się doczekać jutrzejszego pojedynku – powiedział dziennikarzom reprezentant Brazylii.

Kto wie, czy w przyszłości Bruno Guimaraes nie trafi na Camp Nou i nie spełni swojego młodzieńczego marzenia o grze w barwach zespołu Blaugrany. Pomocnik ma dopiero 27 lat i najlepsze lata kariery wciąż przed sobą. Mierzący 182 centymetry zawodni od czasu transferu do Newcastle United systematycznie rozwija się, udowadniając, że należy do ścisłej czołówki pomocników Premier League. W trwającym sezonie rozegrał już 4 mecze, w których zdobył 1 bramkę. Jego rynkowa wartość wynosi obecnie około 80 milionów euro. Taki status czyni go jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym.