Flick wytypował zastępcę Pedriego. Wielki transfer na horyzoncie

FC Barcelona szuka piłkarza, który mógłby pełnić rolę zastępcy podatnego na kontuzje Pedriego. Jak podaje w środowe popołudnie kataloński serwis ElNacional.cat, Hansi Flick widziałby w swoim zespole Bruno Fernandesa.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Bruno Fernandes przymierzany do Barcelony

FC Barcelona planuje wzmocnić środek pola w jednym z najbliższych okienek transferowych. Trener ekipy Dumy Katalonii – Hansi Flick – miał jasno zakomunikować władzom klubu, że potrzebuje nowego pomocnika.

Ma to na celu przede wszystkim odciążenie Pedriego, który od dłuższego czasu zmaga się z powtarzającymi się problemami zdrowotnymi i nie jest w stanie przez cały sezon grać na najwyższym poziomie. W Barcelonie dostrzega się konieczność poszerzenia rotacji, by uniknąć nadmiernego eksploatowania młodej gwiazdy.

Według najnowszych informacji katalońskiego portalu „ElNacional.cat”, mistrzowie Hiszpanii obrali ambitny cel. Na radar Barcelony miał trafić bowiem Bruno Fernandes z Manchesteru United. Flick jest ogromnym fanem 31-letniego Portugalczyka, którego kreatywność, technika i wizja gry idealnie wpisują się w jego filozofię taktyczną.

Ewentualny transfer byłby jednak bardzo trudny do przeprowadzenia, biorąc pod uwagę status zawodnika w klubie z Old Trafford oraz potencjalnie wysokie koszty operacji. Gwiazdor ma ważny kontrakt z Czerwonymi Diabłami do 30 czerwca 2027 roku.

Bruno Fernandes trafił do Manchesteru United w styczniu 2020 roku ze Sportingu Lizbona za 65 milionów euro i szybko stał się jednym z kluczowych zawodników tej drużyny. Od momentu debiutu rozegrał 306 meczów, zdobył 102 bramki oraz zanotował 92 asysty, co czyni go jednym z najbardziej produktywnych pomocników w Europie. Portugalczyk regularnie występuje także w reprezentacji, rywalizując zarówno na mundialu, jak i Euro.