Bruno Fernandes opuści Man United?! Przekona go tylko jedno

15:35, 28. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Football Insider

Bruno Fernandes jest szczęśliwy w Man United i nie myśli o zmianie klubu. Sytuacja może ulec zmianie dopiero po wygaśnięciu kontraktu w 2027 roku. Jak podaje Football Insider, pomocnik rozważy zmianę otoczenia, jeśli otrzyma ofertę nie do odrzucenia z Europy.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes może odejść z Man United po wygaśnięciu kontraktu

Manchester United, choć początek sezonu miał jeden z najgorszych w historii występów w Premier League, to niespodziewanie wrócił do ligowej czołówki. Po serii trzech zwycięstw z rzędu wskoczyli na 6. miejsce w tabeli ze stratą sześciu punktów do lidera, czyli Arsenalu. Jednym z kluczowych zawodników w zespole jest Bruno Fernandes, którego przyszłość na Old Trafford to gorący temat.

Ostatnio ujawniono, że Fernandes ma w kontrakcie klauzulę odstępnego, która ułatwi odejście z Man United. Latem jeśli na Old Trafford pojawi się oferta rzędu 65 milionów euro, Portugalczyk będzie mógł usiąść do rozmów z zainteresowaną drużyną.

Niemniej jednak wygląda na to, że Bruno nie zamierza zmieniać klubu. Na chwilę obecną 31-latek jest szczęśliwy w Anglii i chce powalczyć z Czerwonymi Diabłami o kolejne trofea. Ponadto ostatnio odrzucił lukratywne oferty z Arabii Saudyjskiej m.in. od Al-Hilal.

Istnieje jednak scenariusz, w którym pomocnik może opuścić Old Trafford. Z informacji Football Insider wynika, że może się to wydarzyć latem 2027 roku, czyli po wygaśnięciu kontraktu. Natomiast decyzja o zmianie klubu będzie uzależniona od tego, czy otrzyma satysfakcjonujące go warunki finansowe od innego europejskiego giganta.

Bruno Fernandes gra w Man United od stycznia 2020 roku, gdy został sprowadzony ze Sportingu za ok. 65 milionów euro. Łącznie dla drużyny z Old Trafford rozegrał 300 spotkań, w których zdobył 100 goli i zanotował 87 asyst.

