Bruno Fernandes może zmienić klub. Man United postawił jeden warunek

65 milionów euro – tyle wynosi klauzula odstępnego Bruno Fernandesa

Bruno Fernandes od stycznia 2020 roku jest związany z Manchesterem United. Portugalczyk trafił na Old Trafford ze Sportingu CP za kwotę 65 milionów euro. Od samego początku pobytu w Premier League stał się kluczowym piłkarzem zespołu, a kolejni trenerzy na nim opierają grę Czerwonych Diabłów. Niemniej jednak w mediach co jakiś czas powraca temat ewentualnego transferu.

Fernandes nie ukrywa, że chce grać w Lidze Mistrzów i walczyć o trofea. Na ten moment Manchester United nie jest w stanie mu tego zapewnić. Choć regularnie łączy się go z innymi klubami, jak dotąd zawsze odrzucał potencjalne oferty.

Sytuacja może zmienić się w najbliższych miesiącach. Kontrakt piłkarza powoli dobiega końca, ponieważ obowiązuje tylko do czerwca 2027 roku. Póki co nie wiadomo, czy zdecyduje się przedłużyć umowę. Ponadto Simon Jones z BBC Sport zdradził, że w kontrakcie Bruno Fernandesa widnieje klauzula odstępnego. Jeśli jakiś klub chciałby go pozyskać, musi zapłacić 65 milionów euro. Wspomniany zapis nie dotyczy jednak drużyn z Premier League. Z klauzuli mogą skorzystać tylko przedstawiciele zespołów spoza Anglii.

Jak na razie Bruno Fernandes rozegrał w barwach Man United 299 spotkań, w których zdobył 100 goli i zaliczył 87 asyst. Razem z Czerwonymi Diabłami świętował triumf w Pucharze Anglii i Pucharze Ligi Angielskiej.