Bruno Fernandes może zmienić klub. Man United postawił jeden warunek

16:47, 25. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  BBC Sport

Bruno Fernandes może opuścić Manchester United. W kontrakcie piłkarza zawarto klauzulę odstępnego w wysokości 65 mln euro. Jak podaje BBC Sport, dotyczy ona wyłącznie klubów spoza Anglii.

Bruno Fernandes
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

65 milionów euro – tyle wynosi klauzula odstępnego Bruno Fernandesa

Bruno Fernandes od stycznia 2020 roku jest związany z Manchesterem United. Portugalczyk trafił na Old Trafford ze Sportingu CP za kwotę 65 milionów euro. Od samego początku pobytu w Premier League stał się kluczowym piłkarzem zespołu, a kolejni trenerzy na nim opierają grę Czerwonych Diabłów. Niemniej jednak w mediach co jakiś czas powraca temat ewentualnego transferu.

Fernandes nie ukrywa, że chce grać w Lidze Mistrzów i walczyć o trofea. Na ten moment Manchester United nie jest w stanie mu tego zapewnić. Choć regularnie łączy się go z innymi klubami, jak dotąd zawsze odrzucał potencjalne oferty.

Sytuacja może zmienić się w najbliższych miesiącach. Kontrakt piłkarza powoli dobiega końca, ponieważ obowiązuje tylko do czerwca 2027 roku. Póki co nie wiadomo, czy zdecyduje się przedłużyć umowę. Ponadto Simon Jones z BBC Sport zdradził, że w kontrakcie Bruno Fernandesa widnieje klauzula odstępnego. Jeśli jakiś klub chciałby go pozyskać, musi zapłacić 65 milionów euro. Wspomniany zapis nie dotyczy jednak drużyn z Premier League. Z klauzuli mogą skorzystać tylko przedstawiciele zespołów spoza Anglii.

Jak na razie Bruno Fernandes rozegrał w barwach Man United 299 spotkań, w których zdobył 100 goli i zaliczył 87 asyst. Razem z Czerwonymi Diabłami świętował triumf w Pucharze Anglii i Pucharze Ligi Angielskiej.

POLECAMY TAKŻE

Morten Hjulmand
Man Utd gotowy na ruch transferowy. Amorim może ruszyć po tego gracza
Ruben Amorim
Ruben Amorim zareagował na słowa Slota. Jasny przekaz przed meczem z Brighton
Casemiro
Man United wskazał następcę Casemiro. W grze nawet 80 mln euro