Bruno Fernandes o zainteresowaniu z Arabii Saudyjskiej. Powiedział to wprost

Bruno Fernandes ostatnio był łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Kapitan jednak postanowił zostać w Manchesterze United i postanowił odnieść się do ostatnich plotek transferowych.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes: Chciałem zostać w Manchesterze United, a klub też chciał

Manchester United ostatnio nie mógł spać spokojnie. W mediach pojawiało się wiele plotek łączących Bruno Fernandesa z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Saga transferowa trwała dość długo, ale wreszcie dobiegła końca. Kapitan Czerwonych Diabłów zdecydował się zostać na Old Trafford. Kibice zatem mogą odetchnąć z ulgą.

Tymczasem Bruno Fernandes ostatnio poruszył temat możliwej przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej. Gwiazda Manchesteru United zaznacza, że odrzucona oferta nie jest spowodowana zbliżających się mistrzostw świata. Portugalczyk chciał zostać na Old Trafford, a Czerwone Diabły nie miały zamiaru rozstawać się ze swoim kapitanem.

– Nie zamknąłem drzwi przed transferem do Arabii Saudyjskiej z powodu mistrzostw świata. W ogóle o tym nie myślałem. Chciałem zostać w Manchesterze United, a klub też chciał, abym został. To cała historia – powiedział Bruno Fernandes, cytowany przez serwis „Manchester Evening News”.

Bruno Fernandes jest związany z Manchesterem United od 2020 roku. Dotychczas reprezentant Portugalii rozegrał aż 298 spotkań w koszulce Czerwonych Diabłów. Statystyki Portugalczyka są znakomite. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 100 trafień, a także 86 asyst.