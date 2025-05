Bruno Fernandes opuści Manchester United? Gigant zmienił zdanie

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United chce zatrzymać Bruno Fernandesa

Manchester United nie zamierza rozpatrywać żadnych ofert za Bruno Fernandesa, mimo poważnego zainteresowania ze strony Al-Hilal. Klub z Arabii Saudyjskiej szuka kolejnej gwiazdy światowego formatu po tym, jak Mohamed Salah zdecydował się zostać w Liverpoolu. Portugalski pomocnik jest jednym z głównych celów saudyjskiego klubu na letnie okno transferowe.

Według informacji podawanych przez serwis „Football Insider”, Czerwone Diabły traktują Portugalczyka jako kluczową postać w drużynie prowadzonej przez Rubena Amorima. Portugalski szkoleniowiec ma zamiar budować zespół wokół swojego rodaka, który mimo słabego sezonu w Premier League, utrzymał wysoką formę. Fernandez w powoli już kończącym sezonie zdołał rozegrać 54 mecze, w których strzelił 19 goli i dołożył 19 asyst.

sam Fernandes na ten moment nie planuje przenosin do Arabii Saudyjskiej. Choć propozycja z Bliskiego Wschodu miała być rekordowa pod względem finansowym, 30-latek wciąż chce grać na najwyższym poziomie i marzy o walce o najważniejsze europejskie trofea. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że Fernandes pozostanie na Old Trafford przynajmniej na kolejny sezon. Warto dodać, że kontrakt kapitana w angielskiej ekipie wygasa latem 2027 roku.