Źródło: The Beautiful Game Podcast

W styczniu Chelsea oraz Arsenal walczyły o Moisesa Caicedo, za którego oferowano kwoty zbliżające się nawet do 100 milionów euro. Brighton pozostało nieugięte i zatrzymało Ekwadorczyka w swoich szeregach. Szef klubu Paul Barber wyjaśnił powody tej decyzji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Moises Caicedo

Moises Caicedo był zimą celem transferowym gigantów Premier League

Brighton nie zdecydowało się na sprzedaż za wielkie pieniądze

Paul Barber wyznał, że przyczyną były aspekty sportowe

Brighton postawiło na swoim

Chelsea oraz Arsenal poszukiwały zimą wzmocnień środka pola. Uwagę obu klubów przykuł Moises Caicedo, który miał za sobą świetne półroczne. Wschodząca gwiazda Brighton jest uważana za jednego z najlepszych pomocników w całej Premier League.

Oba londyńskie kluby składały Brighton atrakcyjne propozycje, sięgające nawet okolic 100 milionów euro. Ekwadorczyk był nastawiony na zmianę pracodawcy i praktycznie żegnał się z kibicami, lecz Mewy pozostały nieugięte i odrzuciły wszystkie oferty. Szef klubu Paul Barber wyjaśnił, dlaczego nie zdecydowano się na rekordowy zarobek.

– Sprzedaż Moisesa w styczniu nie byłaby dobrym ruchem. On był jednym z najlepszych zawodników na początku sezonu, my znajdowaliśmy się na dobrej pozycji w lidze i wciąż liczymy się w walce o Puchar Anglii. Mamy jeszcze wiele meczów do zagrania.

– Chcemy spróbować i powalczyć o zajęcie najwyższego miejsca w Premier League w naszej historii. Mamy także szanse na awans do europejskich rozgrywek. Musimy utrzymać poziom w drugiej części sezonu, a Moises jest dla nas kluczowy – tłumaczył.

Brighton stoi u progu wielkiego sukcesu. Drużyna prowadzona przez Roberto De Zerbiego zajmuje siódmą lokatę, a do czwartego Tottenhamu traci siedem punktów (rozegrała dwa mecze mniej).

