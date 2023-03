Joao Felix nie chce latem wracać do Madrytu. Portugalczyk jest nastawiony na transfer definitywny, o czym zostały poinformowane władze Atletico. Prace nad przedłużeniem jego pobytu na Stamford Bridge prowadzi Chelsea.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix przebywa na wypożyczeniu w Chelsea

Napastnik odżył w Premier League i nie zamierza wracać do Madrytu

Władze Atletico zostały poinformowane o chęci transferu definitywnego

Felix nie chce wracać do Hiszpanii

Zimą Joao Felix poprosił o zgodę na odejście z Atletico. Nie był on zadowolony z rozwiązań taktycznych Diego Simeone i pragnął odbudować się w innym otoczeniu. Los Rojinblacos nie chcieli definitywnie rozstawać się z gwiazdorem i postanowili go wypożyczyć. Portugalczyk trafił więc do Chelsea, gdzie wyraźnie odżył i poprawił swoje notowania.

Napastnik wpłynął na poprawę gry ofensywnej londyńczyków, choć sam trafił do siatki tylko dwa razy. Nie zmienia to faktu, że w Premier League czuje się świetnie i zamierza zostać tam na dłużej. Powiadomił już bowiem władze Atletico, że po zakończeniu wypożyczenia nie planuje wracać do Madrytu, lecz liczy na transfer definitywny. Priorytetem Felixa jest kontynuowanie przygody na Stamford Bridge.

Włodarze oraz sztab szkoleniowy Chelsea są zauroczeni umiejętnościami reprezentanta Portugalii i pracują nad pozyskaniem go na stałe. Uważa się, że Atletico będzie oczekiwało kwoty przekraczającej 100 milionów euro. The Blues pokazali już w ostatnich miesiącach, że nie boją się wydawać olbrzymich pieniędzy.

