Ivan Toney nie podpisze nowego kontraktu z Brentford

Obecna umowa wygasa w czerwcu 2025 roku

Arsenal może ruszyć latem po napastnika

Ivan Toney w tamtym miesiącu wrócił do gry po tym, jak przez osiem miesięcy był zawieszony z powodu obstawiania zakładów bukmacherskich. Mimo braku gry Anglik cały czas pozostawał w orbicie zainteresowań czołowych angielskich klubów.

Brentford miał nadzieję, że mimo wszystko uda im się nakłonić gwiazdę klubu do podpisania nowej umowy. Obecny kontrakt wygasa w czerwcu 2025 roku. Jak poinformował portal TeamTalk negocjację pomiędzy obiema stronami nie posunęły się do przodu, co może oznaczać, że Toney latem zmieni barwy klubowe.

Informacja o fiasku w negocjacjach postawiła w stan gotowości Arsenal oraz Newcastle. Szczególnie Kanonierzy są zainteresowani transferem snajpera. Co więcej, nie tak dawno Thomas Frank oficjalnie potwierdził, że 27-letni napastnik odejdzie z Brentford po zakończeniu obecnego sezonu.