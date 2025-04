fot. LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Barcelona nie jest przekonany. Chce poznać plany PSG

Paris Saint-Germain w tym sezonie walczy o najwyższe cele. Lada moment zapewni sobie mistrzostwo Francji, nie ponosząc ani jednej porażki w 28 ligowych meczach. Ekipa Luisa Enrique zachwyca również w Lidze Mistrzów – po zwycięstwie 3-1 nad Aston Villą jest o krok od awansu do półfinału, gdzie zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu Real Madryt – Arsenal.

Po odejściu Kyliana Mbappe na Parc des Princes zaczęli błyszczeć inni piłkarze. Niekwestionowanym liderem ofensywy jest Ousmane Dembele, ale znakomicie radzi sobie również Bradley Barcola. 22-latek we wszystkich rozgrywkach uzbierał 18 bramek oraz 16 asyst, co jest naprawdę imponującym wynikiem. Dyspozycja skrzydłowego wpłynęła na zainteresowanie jego osobą ze strony Bayernu Monachium czy angielskich gigantów. Szanse na transfer są znikome, ale nastawienie samego piłkarza może zastanawiać. “L’Equipe” twierdzi, że nie jest on szczególnie chętny na związanie się z PSG nową umową.

Jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku, więc nie ma powodów do pośpiechu, ale PSG chciało wstępnie poznać jego nastawienie. Barcola woli się wstrzymać przynajmniej do końca sezonu i poznać plany transferowe klubu. Sprowadzenie Chwiczy Kwaracchelii i rozwój Desire’a Doue zapowiada solidną konkurencję o miejsce w ofensywie. Paryżanie są ponadto łączeni z transferem nowego napastnika, a na ich liście życzeń znajdują się Alexander Isak i Viktor Gyokeres. Barcola obawia się, że może stracić miejsce w wyjściowej jedenastce.