Jadon Sancho może zamienić Manchester United na Borussię Dortmund i tym samym wrócić do swojego byłego klubu. Jak informuje Florian Plettenberg, BVB chce wypożyczyć 23-latka i liczy na to, że Anglicy wyrażą zgodę na taką formę transferu.

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Jadon Sancho (Manchester United)

Jadon Sancho może wrócić do Bundesligi i Borusii Dortmund

Niemcy negocjują z Manchesterem United pozyskanie 23-krotnego reprezentanta Anglii

BVB liczy na porozumienie w kwestii formy transferu

Transfery. Jadon Sancho z szansami na powrót do BVB

Jadon Sancho został zmuszony do opuszczenia Old Trafford. A raczej sam się do tego zmusił, ponieważ wdał się w konflikt z Erikiem ten Hagiem i nie zamierza przepraszać trenera Manchesteru United za swoją niesubordynację. Dlatego wszystko wskazuje na to, że 23-latek już zimą opuści szeregi Czerwonych Diabłów.

Anglik może wrócić do klubu, z którego trafił do czerwonej części Manchesteru. Florian Plettenberg potwierdza, że Borussia Dortmund jest zainteresowana usługami swojego byłego zawodnika i negocjuje jego przenosiny. Jednak niemiecki dziennikarz zastrzega, że Sancho trafi na Signal Iduna Park tylko pod jednym warunkiem.

Jest nim konkretna forma transferu. BVB chce wypożyczyć 23-krotnego reprezentanta Synów Albionu i liczy na uzyskanie zgody United. Na razie trudno przewidzieć, czy rozmowy przyniosą pozytywny skutek dla ekipy z Bundesligi, ponieważ klub z Premier League preferuje sprzedaż napastnika.

Aktualizacja: BVB ma zapłacić trzy miliony euro za ten ruch. W kwotę wliczono opłatę za transfer i część wynagrodzenia Anglika.