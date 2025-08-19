Borussia Dortmund sprzedaje gwiazdę. Porozumienie coraz bliżej

Borussia Dortmund prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży Giovanniego Reyny. Według Fabrizio Romano Amerykanin może wkrótce zasilić szeregi klubu z Serie A.

Reyna odejdzie z Borussii Dortmund

Giovanni Reyna już od pewnego czasu znajduje się na wylocie z Borussii Dortmund. Od paru tygodni amerykańskiego pomocnika śledzi Parma. Włoski klub poszukuje kreatywnego zawodnika, a 22-latek ma być odpowiednią opcją. Negocjacje z niemieckim zespołem wchodzą obecnie w decydującą fazę, a obie strony są blisko osiągnięcia ostatecznego porozumienia.

Ofensywny pomocnik w Dortmundzie nie dostawał ostatnio wielu szans, dlatego zmiana otoczenia wydaje się dla niego dobrym pomysłem. Młody zawodnik nie rozwinął się tak, jak tego oczekiwano. Dla Parmy będzie to jednak ciekawe wzmocnienie. 32-krotny reprezenant Stanów Zjednoczonych ma spore doświadczenie nie tylko w Bundeslidze, ale także na arenie międzynarodowej. W Lidze Mistrzów wystąpił w 27 spotkaniach.

W najbliższych dniach powinny zapaść ostateczne decyzje. Jeżeli nic się nie zmieni, Amerykanin opuści Borussię Dortmund i dołączy do zespołu, który chce na stałe zadomowić się w Serie A.

Dla Reyny będzie to szansa na regularną grę. W minionym sezonie zawodnik rozegrał zaledwie nieco ponad 600 minut w 23 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki i zanotował jedną asytę.

