Bayer przechytrzył gigantów. Klub sprowadzi gwiazdę La Liga

Bayer Leverkusen osiągnął porozumienie w sprawie transferu. Jak podaje dziennikarz Fabrice Hawkins, zawodnik zostanie sprowadzony za 30 milionów euro wraz z bonusami.

Bayer finalizuje transfer gwiazdy Sevilli

Bayer Leverkusen od dłuższego czasu był zainteresowany sprowadzeniem Loica Bade. Środkowy obrońca Sevilli w przeszłości był łączony z m.in. Barceloną, Liverpoolem, Chelsea, a ostatnio także Inter Mediolan rozważał ściągnięcie 25-latka. Jednak niemiecki klub złożył wyższą ofertę, która zadowoliła działaczy hiszpańskiego zespołu.

Aptekarze zapłacą około 30 milionów euro plus bonusy, a Bade ma podpisać kontrakt obowiązujący do 2030 roku. Francuz w ostatnich oknach transferowych odrzucał wiele propozycji. Oprócz wymienionych wcześniej drużyn swoje oferty składały kluby takie jak m.in. Roma, Aston Villa, Milan i Bournemouth.

🚨🇫🇷EXCLUSIVE Sevilla FC and Bayer Leverkusen reached an agreement for Loïc Badé. €30M bonuses included.

Negociations ongoing between the defender and Bayer Leverkusen over 5-year contract. pic.twitter.com/UOjXUrm5qW — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 19, 2025

Tym razem zawodnik uznał jednak, że przeprowadzka do Leverkusen to właściwy krok. Z jednej strony decyzja wynika z trudnej sytuacji finansowej Sevilli, ale z drugiej piłkarz dostrzegł w Bayerze projekt dający mu większe perspektywy sportowe.

Bade był związany z Sevillą umową do 2029 roku. Teraz jednak stoper zmienia swoje otoczenie. Jego celem jest wywalczenie sobie stałego miejsca w reprezentacji Francji na Mistrzostwa Świata 2026. Sevilla była w zasadzie zmuszona do sprzedaży swojej gwiazdy, żeby rozwiązać problemy z rejestracją piłkarzy w La Liga.

