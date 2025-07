Bogusz marzy o grze w topowej lidze. Tam chciałby kiedyś trafić

Mateusz Bogusz w rozmowie z Super Expressem zdradził, że w przyszłości na pewno wróci do europejskiej piłki. Reprezentant Polski marzy o grze w Premier League. Drugi kierunek dość mocno zaskakuje.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Każdy piłkarz chciałby zagrać w Premier League – mówi Bogusz

Mateusz Bogusz w styczniu 2019 roku wyjechał z Polski, zamieniając Ruch Chorzów na Leeds United. W Anglii wielkiej kariery nie zrobił, przez co głównie był wypożyczany do innych drużyn zwłaszcza w Hiszpanii, gdzie zakładał koszulkę Logrones czy Ibizy. Przed startem sezonu 2023 w MLS został kupiony przez Los Angeles FC, gdzie stał się jedną z największych gwiazd w klubie.

Pobyt w Stanach Zjednoczonych otworzył mu drzwi do dużego transferu. W styczniu minionego roku reprezentant Polski podpisał lukratywny kontrakt z Cruz Azul. Póki co cieszy się życiem i grą w Meksyku, ale nie ukrywa, że kiedyś będzie chciał wrócić do Europy.

W rozmowie z Super Expressem zdradził, że jego wymarzonym kierunkiem jest Premier League. Co ciekawe jako drugi potencjalny kierunek transferu wskazał Holandię, czyli Eredivisie. Trzeba przyznać, że jest to dość nieoczywisty wybór, ale na pewno bardzo ciekawy.

– Zdecydowanie tak, to wciąż moje marzenie, by zaistnieć w którejś z silnych lig europejskich. Więc na pewno prędzej czy później tu wrócę – powiedział Mateusz Bogusz w rozmowie z Super Expressem.

– Wiadomo, że chyba każdy piłkarz chciałby zagrać w Premier League. Ale na przykład Holandia też byłaby niezła! – dodał.

Na ten moment Mateusz Bogusz w barwach Cruz Azul wystąpił w 22 meczach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył pięć asyst.