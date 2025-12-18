AS Roma zainteresowana napastnikiem z Premier League

AS Roma planuje zakontraktować nowego napastnika. Na celownik rzymskiego klubu trafił Beto, który na co dzień gra w Evertonie - donosi Fabrizio Romano.

Roberto Ramaccia / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Beto przymierzany do Romy

AS Roma aktywnie rozgląda się na rynku transferowym za nowym napastnikiem, który wniósłby jakość do linii ataku zespołu prowadzonego przez Gian Piero Gasperiniego. Włoski szkoleniowiec nie jest bowiem zadowolony z dotychczasowej postawy Artema Dowbyka, Evana Fergusona oraz Paulo Dybali.

Trójka ta odpowiada obecnie za zdobywanie bramek w ekipie Giallorossich, jednak ich skuteczność i regularność pozostawiają wiele do życzenia. Dlatego w Rzymie coraz głośniej mówi się o konieczności wzmocnienia ofensywy.

Jak podaje w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, rzymski klub może wybrać się na zakupy do Anglii. Na celowniku Romy znalazł się bowiem snajper Evertonu – Beto – którego bardzo ceni Gasperini. Dziesięciokrotny reprezentant Gwinei Bissau mógłby przenieść się na Stadio Olimpico już w zimowym okienku transferowym. W grę wchodzi zarówno transfer definitywny, jak i wypożyczenie.

Beto występuje w barwach drużyny z niebieskiej części Liverpoolu od sierpnia 2023 roku, kiedy trafił na Goodison Park za 25 milionów euro z Udinese Calcio. 27-letni napastnik ma już doświadczenie z Serie A, dlatego nie potrzebowałby długiej aklimatyzacji po ewentualnej przeprowadzce do Romy. Rosły atakujący na boiskach ligi włoskiej rozegrał łącznie 62 mecze, zdobył 21 bramek oraz zanotował 1 asystę.