Bernardo Silva opuści Manchester City? Były klub chce go odzyskać

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Benfica planuje odzyskać wychowanka, na radarze Bernardo Silva

Manchester City po sezonie przejdzie poważne zmiany. Z klubem pożegna się na pewno Kevin De Bruyne, bowiem zarząd zdecydował, że jeden z najlepszych pomocników na świecie nie otrzyma nowego kontraktu. Ponadto w związku z fatalnym sezonem niepewna jest również przyszłość pozostałych gwiazd. Między innymi na tej liści znalazł się reprezentant Portugalii – Bernardo Silva.

Kontrakt zawodnika obowiązuje do końca przyszłego sezonu. Natomiast według najnowszych informacji Obywatele będą chcieli pozbyć się go wcześniej. Niebawem ma otrzymać wolną rękę w celu znalezienia nowego pracodawcy. Szukać długo nie będzie musiał, bowiem jeden chętny czeka już w blokach startowych. Z wieści portalu A Bola wynika, że Silva znalazł się na liście życzeń Benfiki.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Bernardo Silva to postać bardzo dobrze znana kibicom Orłów. 30-latek pierwsze kroki w futbolu stawiał właśnie w akademii klubu z Lizbony. Barwy jednego z najlepszych drużyn w Portugalii reprezentował w latach 2013-2014, notując 3 mecze w seniorskim zespole.

Stamtąd przeniósł się do Monaco, gdzie jego kariera nabrała rozpędu. Po trzech latach spędzonych nad Morzem Śródziemnym został sprzedany do Manchesteru City za 50 milionów euro. Łącznie dla The Citiziens rozegrał prawie 400 spotkań, zdobywając 69 goli.

Co ciekawe dziennikarze sugerują, że pierwsze rozmowy miały już miejsce, a odczucia są pozytywne po obu stronach. Bernardo Silva nie będzie stawiał zaporowych warunków, godząc się na zdecydowanie niższe wynagrodzenie.