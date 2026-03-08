Silva opuści Manchester City. Może zaskoczyć wyborem nowej drużyny

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Galatasaray Stambuł walczy o pozyskanie Bernardo Silvy

Bernardo Silva niemal na pewno zmieni otoczenie podczas najbliższego letniego okienka transferowego, kiedy wygaśnie jego umowa z Manchesterem City. Najnowsze doniesienia medialne sugerują, że 31-letni pomocnik nie prowadzi nawet rozmów z władzami angielskiego klubu w sprawie przedłużenia kontraktu. Wszystko wskazuje więc na to, iż wieloletnia przygoda Portugalczyka z ekipą Obywateli dobiega końca. Doświadczony zawodnik jest bowiem zdecydowany na podjęcie nowego wyzwania w swojej karierze.

107-krotny reprezentant Portugalii z pewnością nie będzie narzekał na brak zainteresowania. W ostatnich tygodniach łączono go z takimi klubami jak Benfica Lizbona, Paris Saint-Germain, Barcelona, Atletico Madryt czy Juventus, a także z zespołami z Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych.

Jak poinformował Ekrem Konur, poważnym kandydatem do sprowadzenia pomocnika jest również Galatasaray Stambuł. Niewykluczone, że Bernardo Silva ponownie stworzy duet w środku pola z Ilkayem Gundoganem, tym razem w barwach tureckiego giganta.

Portugalczyk rozpoczynał swoją karierę w wyżej wspomnianej Benfice, skąd trafił do AS Monaco. Po bardzo udanym okresie we Francji przeniósł się do Manchesteru City, gdzie stał się jedną z kluczowych postaci drużyny Obywateli. Z klubem z Etihad Stadium zdobył sześć mistrzostw Anglii, dwa Puchary Anglii oraz triumfował w Lidze Mistrzów. W barwach ekipy The Citizens występuje od 2017 roku i rozegrał setki spotkań na najwyższym poziomie. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 30 milionów euro.