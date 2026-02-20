Bernardo Silva może trafić do Madrytu. Chce grać w Hiszpanii

Bernardo Silva prawdopodobnie opuści Manchester City po zakończeniu obecnego sezonu, gdy wygaśnie jego kontrakt. Chrapkę na pozyskanie 31-letniego pomocnika ma Atletico Madryt - poinformował w piątkowy wieczór brytyjski serwis TEAMtalk.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Atletico Madryt interesuje się Bernardo Silvą

Bernardo Silva w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego planuje zmienić otoczenie. 31-letni Portugalczyk chce spróbować nowego wyzwania i najprawdopodobniej nie przedłuży wygasającego 30 czerwca 2026 roku kontraktu z Manchesteru City. Choć Pep Guardiola marzy o zatrzymaniu jednego z liderów w ekipie The Citizens, przekonanie pomocnika do pozostania na Etihad Stadium może okazać się bardzo trudnym zadaniem.

107-krotny reprezentant Portugalii podobno chciałby kontynuować swoją karierę w La Lidze. Silva od dawna jest łączony z przeprowadzką do Barcelony, lecz plany katalońskiego giganta może pokrzyżować inny klub z Półwyspu Iberyjskiego.

Według brytyjskiego portalu „TEAMtalk” do gry o doświadczonego zawodnika włączyło się bowiem Atletico Madryt. Trener drużyny Los Rojiblancos – Diego Simeone – widziałby kreatywnego pomocnika w swoim zespole. Włodarze z Estadio Metropolitano pragną skorzystać z okazji na darmowe zakontraktowanie gwiazdora.

Portugalczyk rozpoczynał karierę w Benfica Lizbona, skąd trafił do AS Monaco. Po udanym pobycie we Francji przeniósł się do Manchesteru City, z którym zdobył sześć mistrzostw Anglii, dwa Puchary Anglii oraz Ligę Mistrzów. Obecna wartość rynkowa rutynowanego piłkarza wynosi około 27 milionów euro. Przyszłość Bernardo Silvy pozostaje otwarta.