Arsenal jest gotowy zapłacić około 100 milionów euro za Benjamina Sesko, ale chce rozłożyć płatność na minimum kilka rat. To najprawdopodobniej przekona włodarzy Lipska - poinformował w piątkowy wieczór brytyjski serwis CaughtOffside.com.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Benjamin Sesko coraz bliżej Arsenalu. Tanio nie będzie

Głównym celem Arsenalu podczas letniego okienka transferowego jest sprowadzenie nowego napastnika, który wzniesie linię ataku drużyny Kanonierów na wyższy poziom. Na szczycie listy życzeń londyńskiej ekipy znajduje się napastnik Lipska – Benjamin Sesko. Choć negocjacje między klubami nie są łatwe, to wszystko wskazuje na to, że zmierzają do szczęśliwego finału – tak przynajmniej wynika z najnowszych wieści przekazanych przez brytyjski portal „CaughtOffside.com”.

Zdaniem wspomnianego serwisu Arsenal ostatecznie zgodził się zapłacić za reprezentanta Słowenii około 100 milionów euro, ale poprosił RB Lipsk o możliwość płatności w minimum kilku ratach przez dłuższy okres czasu. To sprawi, iż pozyskanie Benjamina Sesko będzie osiągalne pod względem finansowym dla wicemistrzów Premier League. Jeśli nic nie wysypie się na ostatniej prostej, to mierzący 195 centymetrów snajper będzie kontynuował swoją karierę w północnym Londynie.

Sam piłkarz podobno priorytetowo traktuje przeprowadzkę na Emirates Stadium, pomimo ofert od innych europejskich gigantów oraz propozycji z Arabii Saudyjskiej. Etatowy reprezentant Słowenii z powodzeniem występuje w koszulce Lipska od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Red Bull Arenę za dokładnie 24 miliony euro z Salzburga. 22-letni atakujący w barwach zespołu Byków rozegrał łącznie 87 meczów, zdobył 39 bramek i zaliczył 8 asyst. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia napastnika na 70 milionów euro.