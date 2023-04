Bellingham odrzucił trzy ekipy. Chce grać dla klubu “z pasją i honorem”

PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham może pożegnać się z Borussią Dortmund w lecie

Anglik chce grać dla klubu z “pasją, honorem i reputacją”

Według Bilda to oznacza, że Manchester City, PSG i Chelsea odpadły z rywalizacji o jego podpis

Bellingham marzy o klubie, który prezentuje konkretne wartości

Jeszcze niedawno wydawało się, że to Liverpool jest jednym z faworytów do pozyskania Anglika, natomiast teraz coraz więcej wskazuje na to, że The Reds wycofali się z wyścigu o podpis 19-latka. Zgodnie ze doniesieniami Fabrizio Romano “Jude Bellingham aktualnie jest zbyt drogi” dla ekipy z Merseyside.

Teraz Bild przekonuje, że z rywalizacji o środkowego pomocnika zostały wykluczone trzy kolejne zespoły. Jednak nie dlatego, że nie są one w stanie spełnić wymagań reprezentanta Synów Albionu i Borussii Dortmund, ale poniekąd właśnie z powodów finansowych. Bellingham nie chce występować w koszulce klubu, który kieruje się przede wszystkim “pieniędzmi”. Według twierdzeń Bilda za takie ma uznawać Manchester City, PSG i Chelsea.

Wychowanek Birmingham City zamierza reprezentować barwy ekipy, która przedstawia takie wartości, jak “pasja, honor i reputacja”. Czy to oznacza, że Anglikowi w tej chwili najbliżej do pozostania na Signal Iduna Park lub transferu do Realu Madryt?